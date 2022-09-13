Володин предложил закрывать организации за дискриминацию российских военных

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным закрывать учреждения за дискриминацию российских военнослужащих.

Володин напомнил, что ранее в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать. По его словам, сотрудники предложили военнослужащему пробраться на веранду через кусты, чтобы он «не распугивал посетителей». «Подобного быть не должно. В этом случае надо, чтобы подобные проступки наказывались, учреждения, которые так относятся к военнослужащим, были закрыты», — сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.

«Наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно держать этот вопрос на постоянном контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы», — добавил он.