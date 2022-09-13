Британия не пригласила на похороны Елизаветы II делегации РФ и Белоруссии — СМИ
15:12 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом сообщило во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на источники.
По их сведениям, всего порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с монархом 19 сентября. Отмечается, что, в частности, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран.
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