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НОВОСТИ

Британия не пригласила на похороны Елизаветы II делегации РФ и Белоруссии — СМИ

15:12 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России, Белоруссии и Мьянмы. Об этом сообщило во вторник агентство Пи-эй со ссылкой на источники.

По их сведениям, всего порядка 500 гостей высокого ранга со всего мира будут присутствовать на прощании с монархом 19 сентября. Отмечается, что, в частности, на уровне посла в Лондоне будет представлен Иран.

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