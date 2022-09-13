ВС Украины нанесли удар по центру Лисичанска из РСЗО HIMARS, два человека погибли

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По предварительной информации жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло, один человек получил ранения)», — указано в сообщении. Отмечается, что по городу выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

«Есть раненые, есть убитая, по крайней мере я знаю об одной женщине, и ранен мужчина. Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — сказал корр. ТАСС сообщил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый. По словам Скорого, повреждения получили жилые дома и здание одной из котельных города.