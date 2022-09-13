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Песков указал на очень тонкую грань для критикующих специальную военную операцию

16:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критические высказывания о событиях в рамках специальной военной операции являются проявлением плюрализма, но лишь до тех пор, пока остаются в рамках закона, а грань в этом вопросе очень тонкая. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, граждане консолидированы вокруг решений президента РФ по специальной военной операции.

«Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая, здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал Песков. Он назвал при этом понятным, что «общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально» по теме происходящего в рамках специальной военной операции.

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