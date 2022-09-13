Конфликт на востоке Европы по своим последствиям соизмерим с мировой войной — Вучич

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине по своим последствиям сопоставим с мировой войной. Такое мнение высказал во вторник президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной скупщине (парламенту) Сербии по теме переговоров Белграда и Приштины.

«За этот промежуток времени случился большой конфликт на востоке Европы, который по своим последствиям соизмерим с мировой войной, и он оказал огромное влияние на Республику Сербию», — заявил сербский лидер.