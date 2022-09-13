Проект соглашения Киева по гарантиям безопасности направлен на эскалацию — Слуцкий

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пункты проекта рекомендаций по гарантиям безопасности Украине направлены на дальнейшую эскалацию и вовлечение стран НАТО и их союзников в конфликт. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник.

«Проект „Киевского соглашения по безопасности“ — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации», — сказал он.

Политик добавил, что это «никакие не гарантии безопасности», это проект «пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине». «Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться», — сказал он.