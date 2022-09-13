Обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной - Ереван
21:10 13.09.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 21:00 (20:00 мск) обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной. Тем не менее, интенсивность огня в направлении армянских позиций, населенных пунктов, гражданских инфраструктур, а также позиционных боев в направлении населенных пунктов Неркин Анд, Верин Шоржа и Сотк ослабла", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
В ведомстве отметили, что ВС Армении в полном объеме выполняют поставленные задачи.
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