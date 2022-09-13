У РФ достаточно мощная армия, которую, при необходимости, можно использовать не только на Украине - Белый дом

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что у России есть мощная армия, которую при необходимости можно задействовать не только на Украине. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они столкнулись со многими проблемами <…>, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении [президента РФ Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — заявил он на регулярном брифинге.