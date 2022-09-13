У РФ достаточно мощная армия, которую, при необходимости, можно использовать не только на Украине - Белый дом
22:10 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они столкнулись со многими проблемами <…>, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении [президента РФ Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — заявил он на регулярном брифинге.
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