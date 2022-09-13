Протестующие в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна
22:45 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока Пашинян остается премьер-министром нашей страны, наших детей будут убивать, как это сделали во время 44-дневной войны. Мы готовы отдать Азербайджану только самого Никола Пашиняна, который является самым большим врагом Армении», — заявил политический деятель, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.
Он также призвал граждан оставаться у парламента и с раннего утра попытаться не пускать депутатов в здание.
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