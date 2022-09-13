Протестующие в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около ста оппозиционно настроенных граждан Армении во вторник вечером собрались у здания парламента республики с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна после эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Трансляцию с места событий вели местные новостные порталы.

«Пока Пашинян остается премьер-министром нашей страны, наших детей будут убивать, как это сделали во время 44-дневной войны. Мы готовы отдать Азербайджану только самого Никола Пашиняна, который является самым большим врагом Армении», — заявил политический деятель, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

Он также призвал граждан оставаться у парламента и с раннего утра попытаться не пускать депутатов в здание.