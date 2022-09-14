Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла в среду на границе двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.