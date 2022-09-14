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НОВОСТИ

Москалькова сообщила об удержании на Украине 60 российских граждан

10:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 российских граждан продолжают удерживать на территории Украины. Об этом на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Нам удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины, решался вопрос непосредственно в диалоге с правительством Украины. <…> С нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей. Удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле, но 65 человек еще продолжают удерживаться. Мы работаем каждый день в этом направлении», — сказала Москалькова.

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