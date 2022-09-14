Средняя сумма списанной задолженности россиян в 2022 г. выросла в 2,6 раза — исследование

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя сумма списанной задолженности граждан в совокупном цессионном портфеле (банки и МФО) по итогам января — июля 2022 года составила 66,9 тыс. рублей, это в 2,6 раза больше средней суммы списанного долга в 2020–2022 годах, следует из исследования сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (есть в распоряжении ТАСС).

Также отмечается, что всего в январе — июле 2022 года было списано порядка 58% от общего объема задолженности, списанной за последние три года. ID Collect объясняет значительный рост темпов масштабированием данного направления в рамках программ взыскателей по реструктуризации задолженности.