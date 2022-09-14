Режиссер Русского театра в Эстонии уволен после высказываний о русофобии в этой стране - СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер Русского театра в Эстонии Филипп Лось уволен со своей должности в связи с высказываниями о наблюдаемом в этой прибалтийской стране всплеске русофобии. Об этом сообщил во вторник портал национального эстонского телерадиовещания Э-эр-эр со ссылкой на директора театра Светлану Янчек.

По ее словам, «трудовые отношения с режиссером Филиппом Лосем завершены, решение об увольнении было принято 12 сентября».

«Это решение было принято непросто. Но очевидно, что оно было необходимо. Своими выступлениями в социальных сетях, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — пояснила Янчек в комментарии порталу. Она добавила, что этот шаг не направлен против Лося «как частного лица, имеющего свои убеждения», а вызван стремлением к «сохранению мира в коллективе, добрых отношений с эстонскими коллегами по цеху и самой культурной институции „Русский театр“, одной из задач которой является поддержание диалога между общинами, поиск согласия и гармонии в обществе».

Как указывает портал, сам режиссер назвал решение о своем увольнении «неправомочным» и заявил о намерении оспорить его в судебном порядке.