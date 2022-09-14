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НОВОСТИ

Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

11:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении медиаменеджера.

По его словам, «причиной смерти стал инсульт».

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