Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении медиаменеджера.

По его словам, «причиной смерти стал инсульт».