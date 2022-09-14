Во Владивостоке задержан россиянин, работавший на разведку Украины

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала во Владивостоке россиянина, собиравшего информацию для украинской военной разведки. В отношении него возбуждено дело о госизмене, сообщили в среду ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Владивостока, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации».