Такого скопления ВС Украины на линии соприкосновения в Запорожье еще не было — Рогов
11:20 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее невиданная концентрация подразделений ВС Украины (ВСУ), включая спецназ, наемников и силы территориальной обороны, наблюдается сейчас на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Такого скопления <…> на нашей линии фронта, в Запорожской области, еще не было. Их действительно много. Если называть все подразделения, то у нас уйдет все эфирное время. <…> Здесь и Силы специальных операций, и иностранные боевики, которые завезены в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Рогов также заявил, что на линии соприкосновения в Запорожской области на стороне ВСУ выступают военные, говорящие на английском и польском языках. «Могу точно сказать, что на запорожской линии боевого соприкосновения на данный момент присутствуют англоязычные люди, присутствуют люди, использующие польский язык», — подчеркнул он.
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