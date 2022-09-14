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НОВОСТИ

В России за сутки выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом

11:32 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 51 735, летальных исходов из-за ковида — на 98. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 44 045 случаев заражения и 101 смерть, всего с начала пандемии — 20 208 878 и 385 628 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 50 251 против 48 187 днем ранее, до 19 195 104.

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