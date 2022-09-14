Израильский офицер убит в перестрелке с палестинцами на Западном берегу Иордана

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицер Армии обороны Израиля погиб в среду в перестрелке с вооруженными палестинцами в районе КПП «Гильбоа» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Офицер Армии обороны Израиля был убит ночью (в среду) во время оперативных действий вблизи контрольно-пропускного пункта „Гильбоа“ в ходе перестрелки с палестинскими террористами», — говорится в заявлении.