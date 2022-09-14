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Папа Римский Франциск подтвердил, что встреча с патриархом Кириллом необходима — ОВЦС

12:05 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск подтвердил, что встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом необходима, в РПЦ также убеждены, что она важна, но должна быть тщательно подготовлена. Как сообщил журналистам на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, деталей встречи не обсуждалось.

«Папа подтвердил в ходе наших встреч (в августе в Ватикане — прим. ТАСС), что встреча необходима, но мы не обсуждали детали — где и когда. Есть возможность встречи папы и патриарха, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена. Наиболее важен результат, нужно послание, документ, как это было в Гаване после первой встречи», — сказал владыка.

На площадке съезда делегация РПЦ провела встречу с главой Римско-католической церкви.

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