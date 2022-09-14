В Ташкенте подписан меморандум о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по ШОС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были подписаны 14 сентября в Ташкенте. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«14 сентября 2022 года в городе Ташкенте в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнеров по диалогу ШОС», — говорится в сообщении.

Документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Санад Лоза и госминистр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.