Многих не удалось эвакуировать из Харьковской области из-за отсутствия связи — глава ВГА

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие жители освобожденной части Харьковской области не имели возможности эвакуироваться из-за отсутствия связи. Об этом заявил в среду глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Люди смогли покинуть территорию, но очень большое количество людей там осталось. Ситуация остается крайне сложной. Физически они не успели выехать, отсутствовала коммуникация, связь, поэтому достаточно большое количество людей осталось», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».