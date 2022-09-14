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НОВОСТИ

В Москве выявили 8 610 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 8 610 против 4 946 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 116 224 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в городе за сутки возросло на 26 против 30 днем ранее — до 45 581. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 7 939 — до 2 888 728.

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