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Сербия обратилась за помощью к МВФ и ОАЭ из-за экономического кризиса — FT

13:20 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия обратилась за помощью в сотни миллионов долларов к Международному валютному фонду (МВФ) и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в условиях растущих долговых проблем страны из-за экономического кризиса. Об этом в среду сообщает газета «Файнэншл таймс».

«Запрос отражает негативное влияние экономического спада на развивающиеся рынки Европы. Гарантии МВФ позволят остановить дальнейший рост затрат по привлечению кредитов, которые с начала года увеличились более чем в три раза», — указывает издание британских деловых кругов. Во вторник доходность наиболее ликвидных облигаций страны, деноминированных в евро, составила 6,3% по сравнению с 1,8% в конце прошлого года.

Как заявили «Файнэншл таймс» в МВФ, Сербия запросила так называемый «кредит стэнд-бай», который позволит ей воспользоваться поддержкой в случае невозможности продать ценные бумаги инвесторам. Данное обращение последовало после согласования Белградом кредита от Абу-Даби на 1 млрд долларов.

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