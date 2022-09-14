Сербия обратилась за помощью к МВФ и ОАЭ из-за экономического кризиса — FT
13:20 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия обратилась за помощью в сотни миллионов долларов к Международному валютному фонду (МВФ) и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в условиях растущих долговых проблем страны из-за экономического кризиса. Об этом в среду сообщает газета «Файнэншл таймс».
«Запрос отражает негативное влияние экономического спада на развивающиеся рынки Европы. Гарантии МВФ позволят остановить дальнейший рост затрат по привлечению кредитов, которые с начала года увеличились более чем в три раза», — указывает издание британских деловых кругов. Во вторник доходность наиболее ликвидных облигаций страны, деноминированных в евро, составила 6,3% по сравнению с 1,8% в конце прошлого года.
Как заявили «Файнэншл таймс» в МВФ, Сербия запросила так называемый «кредит стэнд-бай», который позволит ей воспользоваться поддержкой в случае невозможности продать ценные бумаги инвесторам. Данное обращение последовало после согласования Белградом кредита от Абу-Даби на 1 млрд долларов.
НОВОСТИ
- 13:05 14.09.2022
- В Москве выявили 8 610 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 14.09.2022
- Многих не удалось эвакуировать из Харьковской области из-за отсутствия связи — глава ВГА
- 12:32 14.09.2022
- В Ташкенте подписан меморандум о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по ШОС
- 12:20 14.09.2022
- ЕС хочет увеличить импорт электроэнергии с Украины — глава ЕК
- 12:05 14.09.2022
- Папа Римский Франциск подтвердил, что встреча с патриархом Кириллом необходима — ОВЦС
- 12:00 14.09.2022
- Израильский офицер убит в перестрелке с палестинцами на Западном берегу Иордана
- 11:32 14.09.2022
- В России за сутки выявили 51 735 случаев заражения коронавирусом
- 11:20 14.09.2022
- Такого скопления ВС Украины на линии соприкосновения в Запорожье еще не было — Рогов
- 11:05 14.09.2022
- Во Владивостоке задержан россиянин, работавший на разведку Украины
- 11:00 14.09.2022
- Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать