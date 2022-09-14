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Спецслужба Приднестровья сообщила о шпионаже в частях военных и миротворцев РФ — ТВ

14:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья сообщило о попытках шпионажа в частях приднестровской армии, а также в расположении Оперативной группы российских войск. Соответствующую информацию в среду распространил телеканал «Первый Приднестровский».

Сообщается о задержании военнослужащего, он за вознаграждение собирал и передавал информацию якобы журналисту одного из западных изданий, с которым познакомился в социальных сетях. Следователи также установили другие попытки наладить контакт с местными военными подобным способом. У солдат интересуются о необычной активности на военных объектах, передислокациях, тревогах в военных частях.

Как отмечается в сюжете, задержанный признался, что передал фотоснимки объектов своей военной части. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Госизмена». Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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