Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска и удерживают позиции — Пушилин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы закрепились на окраинах города Артемовска, удерживают позиции и планируют наступление. Об этом сообщил в среду глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», — рассказал он в эфире Первого канала. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», — отметил глава ДНР.