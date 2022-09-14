Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска и удерживают позиции — Пушилин
14:12 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзные силы закрепились на окраинах города Артемовска, удерживают позиции и планируют наступление. Об этом сообщил в среду глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается артемовского направления, там союзные силы продолжают продвигаться, освобождены несколько населенных пунктов: Николаевка, Николаевка Вторая», — рассказал он в эфире Первого канала. «Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска, удерживают позиции, противостоят противнику, у противника не получается выбить наши подразделения, наши подразделения планируют развивать успех в плане наступления», — отметил глава ДНР.
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