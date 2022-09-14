Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с доковидным периодом — фон дер Ляйен
14:32 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на газ в странах Евросоюза увеличились в 10 раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии сообщества. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.
«Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — сказала фон дер Ляйен.
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