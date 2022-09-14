Эксперты отмечают рост спроса на потребительские кредиты

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Активность на рынке потребительского кредитования в России восстанавливается – эту тенденцию подтверждают крупнейшие участники рынка, в частности Сбербанк. В кредитной организации ожидают сохранения тренда до конца года. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», связывают тенденцию со снижением ставок и ростом рефинансирования дорогих кредитов, которые были ранее оформлены под высокие проценты.

«Мы фиксируем активное восстановление спроса на потребительские кредиты по мере улучшения условий кредитования и запуска промоактивностей. В мае-июне мы наблюдали почти двукратный рост выдач ежемесячно после снижения выдач в феврале-марте. В июле-августе среднемесячный рост выдач составляет 28%. В августе объем выдач кредитов приблизился к докризисным значениям», – говорит вице-президент и директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ольга Жидкова из «Банков.ру» рассказывает, что на сегодняшний день кредитные организации предлагают потребительские кредиты на любые цели от 4,9% годовых. В частности, кредиты от 4,9% выдают в Сбере – это самая низкая ставка в банке за последние 10 лет. По словам Сергея Широкова, такой процент предлагается в рамках промоакции. Он также добавил, что по итогам 2022 года рынок потребительского кредитования может восстановиться до значений начала года.