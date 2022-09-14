Зеленский опубликовал фото своей поездки в Изюм

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.

В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее в среду о поездке Зеленского в Изюм сообщили украинские СМИ.