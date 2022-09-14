Зеленский опубликовал фото своей поездки в Изюм
15:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в среду опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее в среду о поездке Зеленского в Изюм сообщили украинские СМИ.
НОВОСТИ
- 16:32 14.09.2022
- ЕК предложила изъять не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности
- 16:12 14.09.2022
- Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах РФ
- 16:00 14.09.2022
- Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года — МИД
- 15:32 14.09.2022
- Перебои с электроэнергией наблюдаются в Херсоне, обесточен центр города
- 15:12 14.09.2022
- Смерть Елизаветы II обострила угрозу распада Содружества — FT
- 14:35 14.09.2022
- Эксперты отмечают рост спроса на потребительские кредиты
- 14:32 14.09.2022
- Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с доковидным периодом — фон дер Ляйен
- 14:12 14.09.2022
- Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска и удерживают позиции — Пушилин
- 14:00 14.09.2022
- Спецслужба Приднестровья сообщила о шпионаже в частях военных и миротворцев РФ — ТВ
- 13:32 14.09.2022
- ЕК может рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать