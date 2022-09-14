Смерть Елизаветы II обострила угрозу распада Содружества — FT
15:12 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усиление сепаратистских настроений отмечается в ряде стран Содружества (международная организация, объединяющая в основном бывшие британские колонии, получившие независимость в ходе распада Британской империи) в связи с тем, что смерть королевы Елизаветы II резко снизила ценность их участия в данном объединении. Об этом в среду сообщила газета «Файнэншл таймс».
«Королева всегда придавала [существованию организации] смысл, активно общалась с лидерами государств-членов», — приводит издание слова источника из правительственных кругов одной из африканских стран. Теперь, после смерти монарха, «стало непонятно, какие выгоды участники получают от членства» в Содружестве, которое «перестало оказывать помощь», уточнил он. Кроме того, некоторые из 14 стран — членов ассоциации, где король Великобритании является главой государства, фиксируют «усиление республиканских настроений» из-за «общего снижения потенциала Соединенного Королевства оказывать влияние в мире», указывает газета.
В число стран, активно рассматривающих вариант выхода из организации, входят Руанда, Ямайка, а также ряд других государств Карибского бассейна, уточняет издание. Кроме того, в Барбадосе в прошлом году «уже приняли решение о том, что британский монарх перестает быть главой государства».
Как отмечает газета, в данных условиях новому королю Великобритании Карлу III придется «более активно включаться в деятельность Содружества» в целях повышения привлекательности участия в нем. Источник издания считает, что для достижения данной цели организации следует стать «рупором интересов ее членов, особенно из числа таких небольших стран, как Фиджи и Лесото, на международной арене».
НОВОСТИ
- 16:32 14.09.2022
- ЕК предложила изъять не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности
- 16:12 14.09.2022
- Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах РФ
- 16:00 14.09.2022
- Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года — МИД
- 15:32 14.09.2022
- Перебои с электроэнергией наблюдаются в Херсоне, обесточен центр города
- 15:00 14.09.2022
- Зеленский опубликовал фото своей поездки в Изюм
- 14:35 14.09.2022
- Эксперты отмечают рост спроса на потребительские кредиты
- 14:32 14.09.2022
- Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с доковидным периодом — фон дер Ляйен
- 14:12 14.09.2022
- Союзные силы закрепились на окраинах Артемовска и удерживают позиции — Пушилин
- 14:00 14.09.2022
- Спецслужба Приднестровья сообщила о шпионаже в частях военных и миротворцев РФ — ТВ
- 13:32 14.09.2022
- ЕК может рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать