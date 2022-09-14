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Смерть Елизаветы II обострила угрозу распада Содружества — FT

15:12 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление сепаратистских настроений отмечается в ряде стран Содружества (международная организация, объединяющая в основном бывшие британские колонии, получившие независимость в ходе распада Британской империи) в связи с тем, что смерть королевы Елизаветы II резко снизила ценность их участия в данном объединении. Об этом в среду сообщила газета «Файнэншл таймс».

«Королева всегда придавала [существованию организации] смысл, активно общалась с лидерами государств-членов», — приводит издание слова источника из правительственных кругов одной из африканских стран. Теперь, после смерти монарха, «стало непонятно, какие выгоды участники получают от членства» в Содружестве, которое «перестало оказывать помощь», уточнил он. Кроме того, некоторые из 14 стран — членов ассоциации, где король Великобритании является главой государства, фиксируют «усиление республиканских настроений» из-за «общего снижения потенциала Соединенного Королевства оказывать влияние в мире», указывает газета.

В число стран, активно рассматривающих вариант выхода из организации, входят Руанда, Ямайка, а также ряд других государств Карибского бассейна, уточняет издание. Кроме того, в Барбадосе в прошлом году «уже приняли решение о том, что британский монарх перестает быть главой государства».

Как отмечает газета, в данных условиях новому королю Великобритании Карлу III придется «более активно включаться в деятельность Содружества» в целях повышения привлекательности участия в нем. Источник издания считает, что для достижения данной цели организации следует стать «рупором интересов ее членов, особенно из числа таких небольших стран, как Фиджи и Лесото, на международной арене».

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