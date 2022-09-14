Косово намерено подать заявку на вступление в ЕС до конца этого года — МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти непризнанного Косово намерены до конца года подать заявку на вступление в Европейский союз. Об этом в среду сообщила министр иностранных дел края Доника Гервала.

«Мы сказали, что подадим заявку [на вступление в ЕС], и подадим. Также мы оповестили наших международных партнеров, что наша цель — подать заявку в этом году, так как мы хотим пользоваться статусом кандидата на вступление в Европейский союз», — цитирует заявление Гервалы портал «Косово онлайн».

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что хранит в сейфе семь не опубликованных пока официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости Косова. Вучич намерен опубликовать их, если Приштина официально подаст заявки на вступление в международные организации.