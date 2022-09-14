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НОВОСТИ

Дума приняла закон о единых общеобразовательных программах в школах РФ

16:12 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на введение единых общеобразовательных программ в школах РФ.

Документ был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе, в первом чтении инициатива была принята на пленарном заседании во вторник. Поправки вносятся в закон «Об образовании в РФ». Документ вводит единые для всей РФ федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования». Как отмечала ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, новые нормы направлены на формирование единого образовательного пространства по всей России, чтобы установить «золотой стандарт» школьного образования. Она также подчеркивала, что нововведения коснутся в том числе и частных школ.

Разрабатывать и утверждать ФООП будет Минпросвещения РФ.

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