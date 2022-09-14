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В результате боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных — Пашинян

17:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто пять военнослужащих Армении погибли в результате боев, произошедших на армяно-азербайджанской границе. Об этом в среду заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте на правительственном часе.

«На сегодняшний день, по уточненным данным, погибли 105 военных», — сообщил он.

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