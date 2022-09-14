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Кадыров призвал не поддаваться на провокации и вбросы об отступлении войск РФ в ходе СВО

17:12 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об отступлении российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине является провокацией, важно не поддаваться на такие вбросы, заявил в среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия, у наших войск она более тонкая», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что Россия пытается минимизировать человеческие жертвы в ходе СВО, в то время как Киев «может позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан». «Отсюда и различия в тактике», — заявил Кадыров.

Он отметил, что российские генералы хорошо разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что «выгодно России», при этом они используют различные тактические приемы и методы.

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