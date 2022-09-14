Армения готова признать целостность Азербайджана, если он оставит ее земли — Пашинян

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана только в том случае, если он оставит ее суверенные земли, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы и сегодня готовы признать территориальную целостность Армении. Но мы должны понять, в каких границах хочет признать территориальную целостность Армении Азербайджан? Если Азербайджан называет захваченные территории своими и требует признать свою территориальную целостность в этих границах, значит, мы не признаем территориальную целостность Азербайджана, потому что это наши территории. Если они уйдут из наших суверенных территорий, то мы готовы признать территориальную целостность Азербайджана, если нет — нет», — сказал он, выступая в парламенте на правительственном часе.