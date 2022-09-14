Минфин успешно вернулся на рынок ОФЗ

18:05 Источник: НГ-Online

Министерство финансов России успешно вернулось на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) после 7-месячного перерыва, разместив в ходе аукциона 14 сентября весь запланированный объем бумаг на 10 млрд руб по ставкам чуть выше вторичного рынка.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности 8,94% годовых, свидетельствует информация, размещенная на сайте Минфина РФ. Цена отсечения была установлена на уровне 88,55% от номинала, что соответствует доходности 8,98% годовых.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе 24,8 млрд руб и объеме предложения 10 млрд руб. Выручка от аукциона составила 8,956 млрд руб.

В предыдущий раз первичные аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводил более 7 месяцев назад – 9 февраля. В следующие две среды до начала спецоперации в Украине Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. После начала конфликта правительство вообще приняло решение приостановить проведение аукционов по размещению ОФЗ.

При этом Минфин заявлял, что вообще не планирует проводить аукционы в 2022 году, но со временем изменил позицию и стал готовить рынок к своему осторожному возвращению осенью. В понедельник ведомство сообщило, что планирует разместить до конца сентября ОФЗ объемом до 40 млрд рублей по номинальной стоимости в ходе трех аукционных дней (см «НГ» от 13. 09. 2022).