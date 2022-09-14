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НОВОСТИ

Греция способствует обходу санкций против РФ - Чавушоглу

18:30 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция помогает обойти санкции в вопросе поставок российской нефти в страны Европейского союза, утверждал в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Это типичное греческое лицемерие: с одной стороны, они на каждой встрече жалуются, что Турция не участвует в санкциях [против России], а с другой стороны, она (Греция — прим. ТАСС) способствует обходу этих санкций. Мы уже это разоблачили и заявляем об этом на всех платформах», — заявил министр на встрече с журналистами в Анкаре, комментируя сообщения СМИ, что российская нефть направляется в ЕС через Грецию.

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