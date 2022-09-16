Стало известно имя возможно нового посла США в России
18:50 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование.
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