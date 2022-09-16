В России растут розничные продажи адкогольной продукции - регулятор
19:05 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общий объем продаж спиртных напитков крепостью более 9 градусов в России за этот период вырос на 8,4%, до 72,35 млн дал.
НОВОСТИ
- 19:40 16.09.2022
- ГА ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
- 19:38 16.09.2022
- Российский еврейский конгресс собрался восстановить мир
- 19:20 16.09.2022
- Путин еще не определился с участием в G20, но делегация РФ там будет
- 19:10 16.09.2022
- Путин о контрнаступлении ВСУ: Ну посмотрим, как оно будет развиваться, чем оно закончится
- 19:00 16.09.2022
- План СВО на Украине корректировке не подлежит - Путин
- 18:50 16.09.2022
- Блинкен не планирует проводить личную встречу с Лавровым на ГА ООН - СМИ
- 18:35 16.09.2022
- На границе Таджикистана и Киргизии идет стрельба -СМИ
- 18:20 16.09.2022
- По «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу - Путин
- 17:40 16.09.2022
- За распространение географических карт, оспаривающих целостность РФ, предлагают арестовывать
- 17:12 16.09.2022
- Эрдоган хочет попросить у Путина скидку на газ в 25% и частичную оплату лирами — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать