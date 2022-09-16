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В России растут розничные продажи адкогольной продукции - регулятор

19:05 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем розничных продаж водки в России в январе — августе 2022 года выросли на 7,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 49,4 млн дал, продажи коньяка за этот период увеличились на 3,9%, до 7,8 млн дал. Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования.

Общий объем продаж спиртных напитков крепостью более 9 градусов в России за этот период вырос на 8,4%, до 72,35 млн дал.

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