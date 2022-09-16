США собираются отделить экономики стран Центральной Азии от российской - Госдеп
19:28 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам представительницы ведомства, входящего в структуру Госдепартамента, Вашингтон в настоящий момент предпринимает действия, направленные в том числе на «укрепление взаимосвязанности» экономик стран региона, а также «стимулирование экономического роста и совместных действий в области борьбы с изменением климата». «Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — заявила Каур на слушаниях в комитете по иностранных делам Палаты представителей Конгресса США.
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