Генсек ООН: В настоящий момент шансы заключения мирного соглашения по Украине минимальны

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы заключения мирного соглашения по Украине в данный момент минимальны. Такое мнение выразил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Я бы соврал, если бы сказал, что надеюсь, что это произойдет скоро, — ответил он на вопрос о возможности заключения мира. — В настоящий момент шансы заключения мирного соглашения минимальны».