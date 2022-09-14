Зимой в Европе могут возникнуть "некоторым социальным волнения" - МВФ
21:02 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Европа, конечно, в большей степени ощущает <…> экономические последствия [конфликта на Украине]. В некоторых странах, определенно, существуют опасения [наступления] рецессии, и даже если это не рецессия, то этой зимой оно будет ощущаться как рецессия», — сказала она на мероприятии, организованном МВФ. «Если мать-природа решит не сотрудничать, а зима на самом деле будет суровой, это может привести к некоторым социальным волнениям», — считает глава фонда.
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