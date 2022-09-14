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Борель заявил, что переговоры по ядерной сделке с ираном в тупике

20:00 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что переговоры с Ираном по ядерной сделке находятся в тупике. Об этом он сообщил в среду агентству Франс Пресс.

«Моя роль заключается в том, чтобы подталкивать обе стороны. Последние предложения Ирана не помогли. Мы почти достигли цели, но затем появились новые предложения, а политическая обстановка оказалась не самой благоприятной», — сказал Боррель. «Мне жаль это говорить, но не стоит ожидать прорыва в ближайшие дни. Я боюсь, что, учитывая политическую ситуацию в США, мы зашли в тупик», — добавил глава дипломатии Евросоюза.

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