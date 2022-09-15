Армения заявила о достижении перемирия с Азербайджаном

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября. Об этом в эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

"Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00", - сказал Григорян.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.