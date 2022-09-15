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США и ЕС хотят принять меры против лиц, помогающих россиянам проводить платежи — FT

09:20 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и ЕС для борьбы с обходом финансовых санкций могут принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих россиянам проводить платежи. Об этом сообщила в четверг газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, они планируют сконцентрировать усилия на лицах, которые проводят платежи в качестве посредников для россиян, а также предприятиях, которые помогли Москве организовать параллельные платежные сети. Кроме того, США и ЕС хотят принять меры в отношении организаций, которые помогают России с проведением платежей по экспортным сделкам или способствуют импорту промышленной и оборонной продукции, попавшей под западные санкции.

Как указывает газета, также обсуждаются меры, направленные против большего числа лиц, вовлеченных в сферу программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России.

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