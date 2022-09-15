США и ЕС хотят принять меры против лиц, помогающих россиянам проводить платежи — FT
09:20 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и ЕС для борьбы с обходом финансовых санкций могут принять меры в отношении третьих лиц и организаций, помогающих россиянам проводить платежи. Об этом сообщила в четверг газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, они планируют сконцентрировать усилия на лицах, которые проводят платежи в качестве посредников для россиян, а также предприятиях, которые помогли Москве организовать параллельные платежные сети. Кроме того, США и ЕС хотят принять меры в отношении организаций, которые помогают России с проведением платежей по экспортным сделкам или способствуют импорту промышленной и оборонной продукции, попавшей под западные санкции.
Как указывает газета, также обсуждаются меры, направленные против большего числа лиц, вовлеченных в сферу программного обеспечения, электронной торговли и кибербезопасности в России.
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