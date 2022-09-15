ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанску

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс») по городу Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В 02:40 (совпадает с мск — прим. ТАСС) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS.