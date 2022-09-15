0
0
84
НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанску

10:00 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс») по городу Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В 02:40 (совпадает с мск — прим. ТАСС) зафиксирован обстрел по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

В СЦКК отметили, что украинские войска выпустили по городу четыре ракеты из HIMARS.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 15.09.2022
Союзные силы взяли под контроль поселок Майорск, сообщили в ДНР
0
78
10:20 15.09.2022
Фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев
0
95
10:05 15.09.2022
Грузовые железнодорожные тарифы могут повысить почти на 10% - СМИ
0
116
09:32 15.09.2022
Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане
0
177
09:20 15.09.2022
США и ЕС хотят принять меры против лиц, помогающих россиянам проводить платежи — FT
0
202
09:05 15.09.2022
Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
0
213
09:00 15.09.2022
Армения заявила о достижении перемирия с Азербайджаном
0
198
23:15 14.09.2022
Вести дела с Россией в обычном порядке США считают невозможным - Госдеп
0
728
22:34 14.09.2022
Власти Финляндии конфисковали активы, связанные с Россией, на сумму около 189 млн евро
0
716
21:02 14.09.2022
Зимой в Европе могут возникнуть "некоторым социальным волнения" - МВФ
0
754

Возврат к списку