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НОВОСТИ

Союзные силы взяли под контроль поселок Майорск, сообщили в ДНР

10:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Населенный пункт Майорск, расположенный к северу от Горловки, взят под контроль союзными силами. Об этом в четверг сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

В среду союзные силы взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая, расположенные в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут). Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска.

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