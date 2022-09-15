Союзные силы взяли под контроль поселок Майорск, сообщили в ДНР
10:32 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Населенный пункт Майорск, расположенный к северу от Горловки, взят под контроль союзными силами. Об этом в четверг сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
В среду союзные силы взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая, расположенные в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут). Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска.
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