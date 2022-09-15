В России выявили более 55 тыс. заболевших ковидом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 56 126 против 51 735 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 9 марта в стране выявлено более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 20 265 004 случая заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 99 против 98 днем ранее, до 385 727. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 49 752 против 50 251 днем ранее, до 19 244 856.