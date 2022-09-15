Киев пытался высадить десант под Херсоном, скорее всего, с целью диверсий — ВГА

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины пытались высадить десант в районе Кинбурнской косы, вероятнее всего, с диверсионными целями, поскольку кораблей для переброски крупных сил у них не осталось. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Им нечем просто наступать. Они маленькими катерочками [атакуют]. Не корабли, а катерки. Поэтому задача, скорее всего, — диверсионная деятельность», — сказал Стремоусов.

Он уточнил, что десант высаживался с семи небольших катеров, и отметил, что у Киева «все практически катера, морские силы уничтожены».