ЕС продлил санкции против РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении действия санкционного списка против России, при этом исключив из него умершего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

«Совет ЕС принял решение продлить до 15 марта 2023 года ограничительные меры за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в документе.

Помимо Жириновского из списка исключены бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева, также в документ внесен ряд технических правок.