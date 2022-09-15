ЕС продлил санкции против РФ
12:05 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении действия санкционного списка против России, при этом исключив из него умершего основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
«Совет ЕС принял решение продлить до 15 марта 2023 года ограничительные меры за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в документе.
Помимо Жириновского из списка исключены бывшая жена бизнесмена Михаила Фридмана Ольга Айзиман и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева, также в документ внесен ряд технических правок.
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