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НОВОСТИ

Свыше 70% американцев недовольны нынешним состоянием экономики страны — опрос

12:20 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьдесят один процент американцев считают, что экономика страны находится в «плачевном состоянии». Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного совместно социологической службой информационного агентства Ассошиэйтед Пресс и Университетом Чикаго.

«За два месяца до промежуточных выборов в Конгресс США восприятие американцами состояния экономики страны несколько улучшилось, однако в целом оно остается негативным», — подчеркнули социологи, комментируя итоги исследования.

Экономическую политику действующего президента-демократа Джо Байдена не поддерживают 61% опрошенных. 72% респондентов убеждены, что страна «движется в неверном направлении». Как отмечают социологи, лишь 27% американцев положительно оценивают политико-экономический курс администрации Байдена. Среди сторонников Республиканской партии такое мнение выразили 9%, среди однопартийцев президента — 44%.

Подавляющее большинство американцев, как показывают итоги проводимых среди них опросов, обеспокоено в канун предстоящих 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс внутриполитическими проблемами, а не внешнеполитическими. В первую пятерку таких проблем входят уровень инфляции, составивший в августе 8,3%, состояние экономики и рабочие места, контроль за оборотом оружия, ситуация с абортами и резко поднявшиеся цены на бензин.

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